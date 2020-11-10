Итоги войны в Карабахе показали на карте 

Армении и Итоги военного конфликта в Нагорном Карабахе продемонстрировали на карте. Изображение с новыми границами в регионе, которые были изменены согласно заключенным лидерами России Азербайджана договоренностям, опубликовало РБК во вторник, 10 ноября.

На карте показаны территории, которые азербайджанским военным удалось занять в ходе боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), а также те территории, которые должны быть переданы Баку по итогам мирного соглашения. Кроме того, на изображении обозначены территории, остающиеся после войны за Арменией.

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9 ноября главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан трижды договаривались о прекращении военных столкновений, но каждый раз договоренности нарушались.