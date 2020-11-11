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Пашиняна охарактеризовали как «хронического лжеца» 

Lenta.ru и ещё 8 14 минут назад
Пашиняна охарактеризовали как «хронического лжеца»
Фото: globallookpress.com
Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении и лидер оппозиционной партии «Айреник» («Родина») Артур Ванецян охарактеризовал премьер-министра Никола Пашиняна как «хронического лжеца». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
По его словам, нынешние власти Армении — это «группа предателей».

«Они за последние два с половиной года, под влиянием внешних сил осуществили ту программу, которая закончилась подписанием этого позорного соглашения», — пояснил Ванецян, имея в виду соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Он вспомнил свою отставку с поста руководителя СНБ, рассказав, что ему запрещалось выступать с политическими заявлениями, которые отличаются от высказываний Пашиняна.

«И я представил заявление об отставке Николу Пашиняну с призывом "Остановись!"», — добавил Ванецян.

10 ноября стало известно, что 17 армянских политических партий планируют провести митинг, на котором они «представят выход из сложившейся ситуации». Оппозиционные силы требуют отставки Пашиняна с поста премьер-министра страны. Вместе с тем Министерство обороны Армении призвало граждан не расшатывать «основы государственности».
Ранее 10 ноября Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым было принято совместное соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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В мире , Ильхам Алиев , Артур Ванецян , Владимир Путин , ИА Sputnik , Азербайджан , Армения
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