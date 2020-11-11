Пашиняна охарактеризовали как «хронического лжеца» 

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По его словам, нынешние власти Армении — это «группа предателей».

«Они за последние два с половиной года, под влиянием внешних сил осуществили ту программу, которая закончилась подписанием этого позорного соглашения», — пояснил Ванецян, имея в виду соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе.

Он вспомнил свою отставку с поста руководителя СНБ, рассказав, что ему запрещалось выступать с политическими заявлениями, которые отличаются от высказываний Пашиняна.

«И я представил заявление об отставке Николу Пашиняну с призывом "Остановись!"», — добавил Ванецян.

10 ноября стало известно , что 17 армянских политических партий планируют провести митинг, на котором они «представят выход из сложившейся ситуации». Оппозиционные силы требуют отставки Пашиняна с поста премьер-министра страны. Вместе с тем Министерство обороны Армении призвало граждан не расшатывать «основы государственности».