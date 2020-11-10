Си Цзиньпин отметил взаимовыручку стран ШОС по COVID

«ШОС преодолела непростой путь развития. Она стала важным фактором как на евразийском континенте, так и в международных делах. ШОС служит примером международных отношений нового типа. С момента вспышки коронавируса взаимовыручка и совместные усилия придают позитивную энергию устойчивому развитию организации», — сказал Си Цзиньпин.
«Стремление к прекрасной жизни стало сильнее. История показала и показывает, что добрососедство превзойдёт политику разорения соседа. В нынешних условиях ШОС должна развивать шанхайский дух, углублять сплочённость и взаимодействие, искать путь создания сообщества единой судьбы человечества».