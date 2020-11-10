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Си Цзиньпин отметил взаимовыручку стран ШОС по коронавирусу

ИА Regnum
40 минут назад
Шанхайская организация сотрудничества служит примером международных отношений нового типа. Об этом в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин отметил взаимовыручку стран ШОС по COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«ШОС преодолела непростой путь развития. Она стала важным фактором как на евразийском континенте, так и в международных делах. ШОС служит примером международных отношений нового типа. С момента вспышки коронавируса взаимовыручка и совместные усилия придают позитивную энергию устойчивому развитию организации», — сказал Си Цзиньпин.
По его словам, пандемия коронавируса «не только форсирует преобразование международной архитектуры, но и втягивает мир в период серьёзных перемен».
Си Цзиньпин напомнил, что Земля — это общий дом, где интересы всех стран переплетены:
«Стремление к прекрасной жизни стало сильнее. История показала и показывает, что добрососедство превзойдёт политику разорения соседа. В нынешних условиях ШОС должна развивать шанхайский дух, углублять сплочённость и взаимодействие, искать путь создания сообщества единой судьбы человечества».
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