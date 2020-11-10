Алиев назвал сроки вывода войск Армении из Карабаха

«Сегодня в ходе разговора с моим дорогим братом [президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом], в частности, обсудили совместную турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня. Считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, и мы сегодня добились этого», — сказал президент.