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Пока вы спали: Алиев жестко поиздевался над Пашиняном

Алиса Селезнёва
19 минут назад
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Алиев жестко поиздевался над Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации после заключение соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе акцентировал внимание на отсутствии у региона особого статуса и посмеялся над премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Высказывание главы Азербайджана приводит Vesti.az.
«Вы, наверное, обратили внимание, что в этом заявлении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? ( ) Там нет ни слова об этом, Пашинян. Что же случилось? ( ) Что же стало со статусом? К черту ушел статус, в могилу ушел статус, сгинул статус, нет его, и не будет, пока я буду президентом», - заявил Алиев.

Путин назвал условия урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Азербайджан и Армения останавливаются в Нагорном Карабахе на занятых ими позициях, в регионе развертывается миротворческий контингент Российской Федерации, производится обмен пленными и телами погибших, возвращение беженцев контролирует Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина.
В нем также подчеркивается, что полное перемирие объявлено с 0.00 10 ноября.
«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», - отметил президент России.

В Крыму объявили о прорыве международной блокады

Открытие в Крыму почетного консульства Никарагуа говорит о том, что международная блокада полуострова будет неизбежно прекращена. Об этом РИА Новости заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Считаю, что мы должны как можно больше работать со странами «третьего мира» на международных площадках, нести слово правды и разоблачать мифы об «оккупации», - подчеркнул он.

В США признали отставание от России в области гиперзвукового оружия

США вынуждены догонять Россию, которая уже принимает гиперзвуковые ракеты «Циркон» на вооружение. Об этом со ссылкой на замминистра обороны Майла Гриффина пишет The National Interest.
«Сегодня у нас нет систем, которые могли бы создать опасность для России и Китая. Если бы они решили использовать свои ракеты, мы были бы в невыгодном положении, потому что играем в догонялки. Не очень-то хорошая игра», — заявил Гриффин.

Предсказан рост инфляции в России

Ослабление рубля может привести к тому, что инфляция до конца года ускорится и превзойдет целевые показатели Банка России. Однако регулятор не готов к ужесточению монетарной политики, так как риски экономического спада из-за пандемии являются более серьезной опасностью, чем нарушение целевых показателей по инфляции, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.
Аналитики прогнозируют, что инфляция по итогам года перевалит за 4%. При этом, по их мнению, регулятор вместо ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией может понизить ключевую ставку до 4%.
В мире,Александр Молохов,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Центральный банк России,ООН,The National Interest,газета "Известия",РИА Новости,
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