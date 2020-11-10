В нем также подчеркивается, что полное перемирие объявлено с 0.00 10 ноября.

Аналитики прогнозируют, что инфляция по итогам года перевалит за 4%. При этом, по их мнению, регулятор вместо ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией может понизить ключевую ставку до 4%.