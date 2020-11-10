«Вы, наверное, обратили внимание, что в этом заявлении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Где же требования армянской стороны о том, что Нагорному Карабаху должна быть предоставлена независимость? ( ) Там нет ни слова об этом, Пашинян. Что же случилось? ( ) Что же стало со статусом? К черту ушел статус, в могилу ушел статус, сгинул статус, нет его, и не будет, пока я буду президентом», - заявил Алиев.
«Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов», - отметил президент России.
«Считаю, что мы должны как можно больше работать со странами «третьего мира» на международных площадках, нести слово правды и разоблачать мифы об «оккупации», - подчеркнул он.
«Сегодня у нас нет систем, которые могли бы создать опасность для России и Китая. Если бы они решили использовать свои ракеты, мы были бы в невыгодном положении, потому что играем в догонялки. Не очень-то хорошая игра», — заявил Гриффин.