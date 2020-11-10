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«Компьютер, часы, духи…»: Пашиняна обокрали 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
Пашиняна обокрали
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в Facebook о краже личных вещей из резиденции.

«Из резиденции премьера украли компьютер, часы, духи, водительские права и прочее», — написал он.

Политик также заявил, что все это, конечно же, «было сделано „во имя Родины“.
Ранее Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и сдаче территорий. После чего в Армении прошла акция протеста, митингующие разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы. Протестующие также ворвались в парламент, где избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна, сообщает Sputnik-Армения.
При этом пользователи Facebook раскритиковали Пашиняна за перечисление вещей, напомнив о тех, кто погиб во время боев за Карабах.

»Ты украл у нас землю, у мальчиков — жизнь, у детей — их отцов… А теперь перечисляешь какие-то вещички, которые «исчезли»», — обвинила Пашиняна Марина Мовсисян.

«Как ты будешь жить, зная, что украл жизни больше 2000 мужчин моего народа? Ты сможешь спокойно есть и спать?» — поинтересовалась Rafaella Poghosyan.

Однако часть комментирующих напомнила, что Пашинян — законно избранный премьер-министр, и призвала «горячие головы» успокоиться.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии стратегически важной точки в Нагорном Карабахе — города Шуши.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Комментарии 7
В мире , Ильхам Алиев , Никол Пашинян
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