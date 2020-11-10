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«Его дни сочтены»: Байден пригрозил Путину 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
«Его дни сочтены»: Байден пригрозил Путину
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Джо Байден, уже объявивший о своей победе на выборах, крайне негативно высказывался о России, а также о встречах с российским лидером Владимиром Путиным. Подборка высказываний Байдена была приведена в программе «60 минут».
«Рамблер» писал, что ранее ряд мировых лидеров направили свои поздравления Джо Байдену. В частности, победу за демократом признали канцлер Германии, президенты Франции и Италии, премьер-министр Великобритании и генеральный секретарь НАТО. При этом в Кремле заявили о намерении дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США.
Ранее Джо Байден отметился рядом резких высказываний в адрес России. В частности, политик рассказал, что будет, если он займет Белый дом.

«Путин знает, что, если я стану президентом Соединенных Штатов, дни его тирании сочтены. А также конец всем его запугиваниям США и Восточной Европы. Я буду противостоять ему», — подчеркнул Байден.

Он также называл Россию «самой большой угрозой для безопасности США» и предрекал ее закат.

«Российское государство во всех смыслах переживает закат. Эти ребята просто катятся вниз с горки, вопрос в том — где эта горки закончится?» — заявлял он в 2018 году.

Байден также рассказывал о своих встречах с Путиным. Он утверждает, что во время одной из них они поговорили о душе и понимании.

«Я сказал: «Мистер президент, я смотрю вам в глаза, и у вас нет души. Он посмотрел на меня и сказал: „Тогда мы друг друга понимаем“», — заявил Байден.

Он также требовал от России «убраться с Украины» или оказаться в изоляции.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Владимир Путин , НАТО
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