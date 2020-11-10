Алиев унизил Пашиняна

«Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян? Ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал! Что же со статусом? Ну что, Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус, провалился, разлетелся в пух и прах. Нету статуса, и не будет, пока я президент» — заявил Ильхам Алиев.