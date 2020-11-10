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Алиев посмеялся над Пашиняном 

Мир новостей и ещё 3 1 час назад
Алиев унизил Пашиняна
Фото: РИА Новости
Алиев посмеялся над тем, что Пашиняну так и не удалось добиться признания для Нагорно-Карабахской республики, хотя он и называл это своей приоритетной задачей.

«Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян? Ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал! Что же со статусом? Ну что, Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус, провалился, разлетелся в пух и прах. Нету статуса, и не будет, пока я президент» — заявил Ильхам Алиев.

В ночь на 10 ноября президенты Армении, Азербайджана и РФ выпустили 3-стороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
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В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения
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