Алиев унизил Пашиняна

Алиев посмеялся над тем, что Пашиняну так и не удалось добиться признания для Нагорно-Карабахской республики, хотя он и называл это своей приоритетной задачей.
«Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян? Ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал! Что же со статусом? Ну что, Пашинян, где твой статус? К черту отправился твой статус, провалился, разлетелся в пух и прах. Нету статуса, и не будет, пока я президент» — заявил Ильхам Алиев.
В ночь на 10 ноября президенты Армении, Азербайджана и РФ выпустили 3-стороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Стороны конфликта останутся на занимаемых позициях, а в регион войдут российские миротворцы.
Федор Карпов.