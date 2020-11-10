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Самая жуткая кукла в мире попала на видео 

Вадим Дроздов 14 минут назад
Визажист из Новокузнецка Софья Маркова создала самый страшный и таинственный образ в мире, победив со своим манекеном на международном конкурсе "Doll Search — 2020".
Работа Марковой была признана лучшей среди участниц из 28 стран мира. Историю образа и все необходимые атрибуты Софья Маркова придумала всего за пять дней. За первое место в конкурсе по России визажист получила выигрыш 300 000 рублей и годовой запас косметики, а также возможность участвовать в международном конкурсе от лица нашей страны. Согласно легенде эта кукла — предсказатель судьбы. Под ее обликом прячется существо, которое с наступлением осени охотится на невинную душу.
В мире , Видео
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