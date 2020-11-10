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Протестующие в Ереване призывают оставаться на площади до утра 

РИА Новости 34 минуты назад
Протесты до утра: Что происходит в Ереване
Фото: © Sputnik
Протестующие в Ереване против договоренностей по Карабаху призывают оставаться на площади перед зданием правительства до утра.

"Мы останемся здесь до утра", — заявил один из участников акции протеста.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что все зачинщики погромов в Ереване будут привлечены к ответственности.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
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В мире , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Ереван
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