Протесты до утра: Что происходит в Ереване

Протестующие в Ереване против договоренностей по Карабаху призывают оставаться на площади перед зданием правительства до утра.

"Мы останемся здесь до утра", — заявил один из участников акции протеста.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что все зачинщики погромов в Ереване будут привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.