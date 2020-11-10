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В Азербайджане назвали дату подписания соглашения между Россией и Турцией 

Lenta.ru 30 минут назад
Когда Турция и Россия заключат соглашение?
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Дипломатический источник в Азербайджане назвал дату возможного подписания соглашения между Россией и Турцией по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным источников, Министерства обороны России и Турции подпишут специальное соглашение о создании совместного мониторингового центра за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. Официально эту информацию пока не подтвердили ни российская, ни турецкая стороны.
Ранее о том, что вместе с российскими миротворцами в регион будет введен турецкий контингент, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Однако в самом договоре упоминаются только миротворческие силы России.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
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В мире , Политика , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны , Азербайджан , Турция
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