Секретарь Совбеза непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Бабаян заявил о том, что пытался сорвать подписание трехстороннего заявления о прекращении огня в регионе. Об этом сообщает РИА Новости

По словам Бабаяна, он поспешил в парламент, чтобы не дать завершить этот «предательский процесс», однако при согласии президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна заявление было обнародовано.

Ранее президент непризнанной республики Нагорный Карабах отреагировал на заключение трехстороннего договора о прекращении военных действий в регионе. По его словам, большинство депутатов поддержали принятое решение. Он также выразил соболезнования и гордость в адрес жителей республики.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.