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В Карабахе рассказали о попытке сорвать договоренность о перемирии 

Lenta.ru 47 минут назад
Секретарь Совбеза непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Бабаян заявил о том, что пытался сорвать подписание трехстороннего заявления о прекращении огня в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Бабаяна, он поспешил в парламент, чтобы не дать завершить этот «предательский процесс», однако при согласии президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна заявление было обнародовано.
Ранее президент непризнанной республики Нагорный Карабах отреагировал на заключение трехстороннего договора о прекращении военных действий в регионе. По его словам, большинство депутатов поддержали принятое решение. Он также выразил соболезнования и гордость в адрес жителей республики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. По договору в регион будет введен российский миротворческий контингент.
Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Араик Арутюнян , Азербайджан , Армения
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