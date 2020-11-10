«Президент Ильхам Алиев принес извинения за трагическую случайность, отметив, что в темное время суток этот вертолет был принят за вертолет Военно-воздушных сил Армении», — отметили в пресс-службе Алиева. Там также добавили, что президент обещал найти и наказать виновников случившегося и проинформировать о примененных санкциях российскую сторону.