Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В США число заболевших COVID-19 превысило 10 миллионов 

Российская Газета 10 минут назад
Больше 10 млн: Число заболевших COVID-19 в США мощно растет
Фото: AFP/Johannes EISELE
В Соединенных Штатах количество случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 миллионов. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации международных организаций, федеральных и местных властей.
По данным на девятое ноября, в США подтверждено 10 018 278 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 237 742 человека. По этим показателям страна занимает первое место в мире, пишет ТАСС.
Отмечается, что в США уже четыре дня подряд ежедневно регистрируется свыше 100 тысяч новых случаев заражения. Предыдущий пик пришелся на 30 октября.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Российская Газета: последние новости
Песков сообщил о подписании заявление о полном прекращении огня в Карабахе Песков сообщил о подписании заявление о полном прекращении огня в Карабахе Байден намерен ввести в США масочный режим Байден намерен ввести в США масочный режим Штаб Байдена создал сайт, посвященный переходу власти к новому президенту Штаб Байдена создал сайт, посвященный переходу власти к новому президенту
В мире , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение