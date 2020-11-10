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Протестующие ворвались в здание правительства Армении 

RT на русском и ещё 7 42 минуты назад
Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договорённостях о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
О том, что протестующие против решения о прекращении войны в Карабахе ворвались в здание правительства также сообщают ТАСС и Интерфакс.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
Как заявил российский президент Владимир Путин, прекращение огня в регионе начинается 10 ноября в 00:00 мск.
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В мире , Видео , Происшествия , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Армения
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