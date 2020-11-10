Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договорённостях о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
О том, что протестующие против решения о прекращении войны в Карабахе ворвались в здание правительства также сообщают ТАСС и Интерфакс.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
Как заявил российский президент Владимир Путин, прекращение огня в регионе начинается 10 ноября в 00:00 мск.