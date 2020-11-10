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В США назвали срок передачи полномочий Байдену 

Lenta.ru 1 час назад
Передача президентских полномочий избранному главе США Джозефу Байдену начнется тогда, когда соответствующее решение примет Управление общих служб США (GSA). Такой срок назвал исполняющий обязанности заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (USAID, входит в структуру Госдепартамента) Джон Барса. Его цитирует телеканал CNBC.
Он подчеркнул, что единственным заявлением по итогам выборов, которое имеет значение, станет заявление главы GSA Эмили Мерфи. «До тех пор, пока глава GSA не примет решение касательно того, кто победил на выборах, ничего не изменится», — подчеркнул Барса на встрече со своей командой.
Мерфи, в свою очередь, отказывается подписать соответствующее письмо, пока действующий президент США Дональд Трамп не обжалует итоги выборов в ключевых штатах. Пока глава GSA не подтвердит признание результатов выборов, Байден и его команда не начнут получать финансирование и не получат доступа к общению с ведомствами, пишет газета Politico.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.
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Комментарии 8
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Госдеп США
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