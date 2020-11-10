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Пашинян подписал заявлении о прекращении огня в Карабахе 

RT на русском и ещё 5 24 минуты назад
Пашинян подписал заявлении о прекращении огня в Карабахе
Фото: Reuters
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Заявление подписано с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.

«Дорогие соотечественники, сёстры и братья. Я принял очень тяжёлое решение для себя и всех нас. Вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении карабахской войны с 1:00», — написал он в Facebook.

Он заявил, что текст заявления очень болезнен лично для него и армянского народа.

«Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что российская сторона использует все возможности для урегулирования конфликта в Карабахе.
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В мире , Ильхам Алиев , Мария Захарова , Никол Пашинян , Владимир Путин , МИД , Азербайджан , Армения
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