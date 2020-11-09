Киев предложит альтернативу минским соглашениям

Украина предложит подготовить новый документ для урегулирования конфликта в Донбассе и вынесет его на обсуждение других стран. Документ будет связан с Будапештским меморандумом, заявил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в опубликованном в понедельник интервью интернет-порталу Klymenko Time

"Украина должна — и мы будем это предлагать — подготовить проект нового документа после этих оценок, которые дал [вопросу об использовании упомянутого меморандума] украинский народ [в ходе общенационального опроса 25 октября], о том, какие шаги мы должны сделать в рамках Будапештского меморандума", — отметил Кравчук.

По его мнению, наличие такого документа позволит Киеву выйти на конкретные переговоры с "отдельными странами, которые могут повлиять на ситуацию на Украине и на ситуацию мира в глобальном плане".

В то же время Кравчук подчеркнул, что это не означает отказа Киева от минских соглашений как пути урегулирования конфликта. Отказ от них, по его словам, произойдет в случае полного переговорного тупика.

"Если система минских соглашений, консультаций зайдет действительно в тупик — а сейчас тупика нет, мы действительно движемся, есть сложности, но мы делаем шаги вперед, — если увидим, что [в процессе переговоров возникла] стена, то будем предлагать шаги вперед. Один из таких возможных шагов — Будапештский меморандум. Но это не означает, что сегодня мы уже перечеркнули минские консультативные усилия, нормандский формат из четырех стран (Германия, Россия, Украина и Франция — прим. ТАСС). Это не соответствует действительности: и на том фронте, и на нашем фронте есть движение вперед", — заверил глава делегации.

На Украине 25 октября прошли выборы в органы местного управления. Параллельно с ними по инициативе президента Владимира Зеленского около избирательных участков проходил опрос. Гражданам было предложено ответить на пять вопросов: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; необходимо ли создание свободной экономической зоны на подконтрольных Киеву территориях Донбасса; стоит ли сокращать число депутатов Верховной рады с 450 до 300; насколько целесообразно разрешать легализацию каннабиса в медицинских целях; вынести ли на международный уровень вопрос о выполнении Будапештского меморандума. Согласно экзитполу, проведенному социологической группой "Рейтинг", 78% положительно ответили на последний вопрос.

Будапештский меморандум, или Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.