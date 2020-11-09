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Twitter лишит Трампа привилегий 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Twitter лишит Трампа привилегий
Фото: РИА Новости
Социальная сеть Twitter лишит привилегий аккаунт президента США Дональда Трампа 20 января 2021 года, после инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что кандидаты и назначенные на выборные должности лица попадают под особую протекцию компании. Так, посты лидеров, не соответствующие правилам Twitter, не удаляются, а соответствующе маркируются. Соцсеть также делает все возможное, чтобы уменьшить охват такой записи.

«Эта политика применима к нынешним мировым лидерам и кандидатам на пост президента, а не к частным гражданам, которые больше не занимают эти должности», — пояснили в компании.

Кроме того, после вступления Байдена в должность твиты Трампа будут проходить через специальную систему проверки фактов.
Отмечается, что такие правила будут распространены на личный аккаунт республиканца, а его учетная запись в качестве президента США перейдет новой администрации Белого дома.
Twitter неоднократно блокировал сообщения Трампа. Речь, в частности, идет о твите республиканца, который он сделал после выборов в США. В нем Трамп обвинял демократов в попытках украсть у него победу.
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Комментарии 1
В мире , Наука и техника , Джозеф Байден , Дональд Трамп , телеканал NBC , США
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