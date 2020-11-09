Twitter лишит Трампа привилегий 

Отмечается, что кандидаты и назначенные на выборные должности лица попадают под особую протекцию компании. Так, посты лидеров, не соответствующие правилам Twitter, не удаляются, а соответствующе маркируются. Соцсеть также делает все возможное, чтобы уменьшить охват такой записи.

«Эта политика применима к нынешним мировым лидерам и кандидатам на пост президента, а не к частным гражданам, которые больше не занимают эти должности», — пояснили в компании.

Кроме того, после вступления Байдена в должность твиты Трампа будут проходить через специальную систему проверки фактов.

Отмечается, что такие правила будут распространены на личный аккаунт республиканца, а его учетная запись в качестве президента США перейдет новой администрации Белого дома.