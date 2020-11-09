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Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Белоруссия объявила нон грата двух британских дипломатов
Фото: РИА Новости
МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов, которые работали в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, передает РИА "Новости". Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. По данным правоохранительных органов Белоруссии, дипломаты собирали сведения о протестах и внутриполитической ситуации в стране. Ведомство уточняет, что такое вынужденное решение было принято в связи с "деструктивным характером деятельности" дипломатов. "Указанное решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами", — уточнил Глаз.
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В мире , МИД
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