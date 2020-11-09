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Эстония подала заявку в Арктический совет 

ТАСС 1 час назад
Эстония подала заявку в Арктический совет
Фото: РИА Новости
Эстония подала официальную заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. Об этом МИД республики сообщил в понедельник.
По сообщению ведомства, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу представил заявку на видеовстрече с министром иностранных дел председательствующей в совете Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном, отметив, что обеспечение устойчивого развития Арктики должно быть обязанностью не только арктических государств, но и других стран.

"Как самая северная неарктическая страна Эстония хочет и готова взять на себя эту ответственность", — отметил Рейнсалу.

Как добавил глава МИД Эстонии, эта страна может помочь полярным сообществам перейти на эффективные и безопасные цифровые решения. Кроме того, в Эстонии находится крупнейшая в мире генетическая база данных сибирских народов, сказал Рейнсалу.
В ноябре прошлого года Рейнсалу заявил, что правительство Эстонии одобрило решение подать заявку на получение статуса наблюдателя в Арктическом совете. По его словам, в Арктике у Эстонии три сферы интересов — наука, экономика и безопасность.
Арктический совет — международная организация, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.
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В мире , МИД , Исландия , Эстония
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