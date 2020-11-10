Трамп начал «свыкаться с реальностью»

Президент США Дональд Трамп перестал исключать возможность своего поражения на прошедших выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из числа помощников американского лидера, передает ТАСС

По информации источников, Трамп постепенно начинает «свыкаться с реальностью» и принимать вероятность того, что он проиграет выборы. При этом пока что официальных заявлений на этот счет он не делал.

Ранее сообщалось, что советники Трампа уже обсуждают с ним возможный проигрыш на выборах. Политик не собирается произносить традиционную речь, в которой признает свое поражение. При этом некоторые члены семьи Трампа относятся к первой группе советчиков с просьбами продолжать борьбу.