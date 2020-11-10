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Трамп перестал исключать возможность своего поражения на выборах 

Lenta.ru и ещё 2 22 минуты назад
Трамп начал «свыкаться с реальностью»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп перестал исключать возможность своего поражения на прошедших выборах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из числа помощников американского лидера, передает ТАСС.
По информации источников, Трамп постепенно начинает «свыкаться с реальностью» и принимать вероятность того, что он проиграет выборы. При этом пока что официальных заявлений на этот счет он не делал.
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Ранее сообщалось, что советники Трампа уже обсуждают с ним возможный проигрыш на выборах. Политик не собирается произносить традиционную речь, в которой признает свое поражение. При этом некоторые члены семьи Трампа относятся к первой группе советчиков с просьбами продолжать борьбу.
7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.
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Комментарии 3
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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