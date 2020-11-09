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Байден предсказал гибель 200 тысяч американцев до выхода вакцины от COVID-19 

Газета.Ru 23 минуты назад
Байден предсказал гибель 200 тысяч американцев
Фото: Reuters
Около 200 тысяч американцев могут умереть из-за новой коронавирусной инфекции до начала широкомасштабного применения вакцины от коронавируса, заявил кандидат на пост президента США Джо Байден, названный рядом американских СМИ победителем президентской гонки.

«В соответствии с прогнозами, мы можем потерять еще 200 тысяч жизней в предстоящие месяцы, до того, как вакцина будет широко доступна», — заявил Байден в ходе брифинга, трансляция велась на его странице в Twitter.

США вновь бьют рекорды по заболеваемости коронавирусом
США занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 9,9 млн случаев COVID-19, из них более 237 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 3,8 млн американцев.
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В мире , Джозеф Байден , США
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