Байден обратился с призывом к американцам

Кандидат в президенты США Джо Байден , названный рядом американских СМИ победителем президентской гонки, призвал жителей страны носить маски для защиты от коронавируса нового типа.

"Самое эффективное, что можем сделать, чтобы остановить распространение COVID, — носить маску На ближайшем будущем маска остается самым сильным оружием против вируса", — заявил Байден в ходе брифинга, трансляция велась на его странице в Twitter.

По его словам, если американцы будут носить маски, это позволит спасти десятки тысяч жизней. США занимают первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа.

По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 9,9 млн случаев COVID-19, из них более 237 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 3,8 млн американцев.