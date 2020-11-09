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Пока вы не уснули: россиянам грозит массовое увольнение 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: россиянам грозит массовое увольнение
Фото: Рамблер

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Российский беспилотник рухнул в Сирии

Российский разведывательный беспилотник «Орлан-10» упал на западе сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, пока нет данных, был ли сбит «Орлан-10» или упал сам «на подконтрольной боевикам территории».
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Кремль оценил возможность полного локдауна в России

Ситуация с распространением коронавируса в России остается тревожной, но власти уделяют особое внимание регионам, где система здравоохранения уже перегружена. На это в понедельник обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация действительно остается тревожной", — сказал Песков.

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В российском правительстве массовые перестановки

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кандидатуры на посты министров, которые ранее были освобождены от своих должностей указом президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
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Россиян предложили массово увольнять

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) проанализировали перспективы развития российской экономики и предложили массово увольнять неэффективных ради будущего страны, пишут «Ведомости».
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Трамп возвращается в выборы

В штате Джорджия 132 000 избирательных бюллетеней были идентифицированы, как сомнительные, что может привести пересчету голосов и победе на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом сообщает Free North Carolina.
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Раскрыта причина расстрела солдат в российской армии

Солдат-срочник Антон Макаров устроил стрельбу по сослуживцам и офицерам из-за нервного срыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из числа представителей Западного военного округа. Эмоциональное расстройство военнослужащего — основная версия причин произошедшего, которой придерживаются правоохраниетели.
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Россияне массово сбегают в Турцию

Российские туристы начали массово оформлять виды на жительство в Турции на фоне пандемии коронавируса. Соответствующие сообщения о сбегающих за границу гражданах появились в соцсетях, пишет TourDom.ru.
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В России появится новый город

Созданный минувшей зимой на юге Краснодарского края городской округ Сириус получит статус публично-правового образования с особым устройством власти. Инфраструктура, оставшаяся там после Олимпиады-2014, и образовательный центр будут трансформированы в город-университет и получат статус федеральной территории, говорится во внесенном в Госдуму законопроекте.
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Почему Путин не поздравляет Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с избранием на пост главы США.

«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — сказал Песков.

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Курс доллара резко упал

Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара уменьшился на 1 рубль и 42 копейки — до 75,99 рубля.
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«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
Комментарии 39
В мире , Дмитрий Песков , Антон Макаров , Джозеф Байден , Михаил Мишустин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , Ведомости , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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