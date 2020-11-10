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Британия зеркально ответила Белоруссии на высылку дипломатов 

Rambler News Service и ещё 2 1 час назад
Британия ответила Белоруссии на высылку дипломатов
Фото: РИА Новости
Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил в своем Twitter глава британского МИД Доминик Рааб.

«Великобритания не испугается попыток режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификации на выборах и подлом насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку двух британских дипломатов», — написал Рааб.

9 ноября официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ сообщил, что военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла страны Лиза Тумвуд объявлены на территории Белоруссии персонами нон грата. Глаз подчеркнул, что решение было вынужденным и вызванным деятельностью представителей Великобритании, которые собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике.
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В мире , Тимати , Анатолий Глаз , МИД , Минск , Москва , Приштина , Сербия , Великобритания
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