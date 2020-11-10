Британия ответила Белоруссии на высылку дипломатов

«Великобритания не испугается попыток режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификации на выборах и подлом насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку двух британских дипломатов», — написал Рааб.