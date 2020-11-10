Британия ответила Белоруссии на высылку дипломатов

Великобритания выслала двух белорусских дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил в своем Twitter глава британского МИД Доминик Рааб.
«Великобритания не испугается попыток режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификации на выборах и подлом насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку двух британских дипломатов», — написал Рааб.
9 ноября официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ сообщил, что военный атташе Великобритании Уайт Бойкот Тимати и заместитель посла страны Лиза Тумвуд объявлены на территории Белоруссии персонами нон грата. Глаз подчеркнул, что решение было вынужденным и вызванным деятельностью представителей Великобритании, которые собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов в республике.