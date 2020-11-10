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Министр обороны Украины заразился коронавирусом 

ТАСС и ещё 12 14 минут назад
Министр обороны Украины заразился коронавирусом
Фото: ТАСС
Министр обороны Украины Андрей Таран получил положительный тест на коронавирус. Об этом в понедельник сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на данные, полученные в оборонном ведомстве.
По данным агентства, министр перешел на режим самоизоляции и работает в дистанционном режиме, его состояние и самочувствие удовлетворительны.
Ранее в понедельник сообщалось, что положительный тест на коронавирус получили президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса президента Андрей Ермак. По данным агентства Украинские новости, лица, контактировавшие с Зеленским и Ермаком, будут пребывать на самоизоляции до получения отрицательных результатов теста на коронавирус.
По данным на понедельник, украинские медики за сутки выявили 8 687 заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 469 018 человек, выздоровели 209 143, умерли 8 565.
Первый случай заражения коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в силу новые правила адаптивного карантина: регионы поделены на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. Правительство Украины в дальнейшем продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря.
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Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Министерство обороны , Правительство Украины , Укринформ
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