Министр обороны Украины заразился коронавирусом 

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Министр обороны Украины Андрей Таран получил положительный тест на коронавирус. Об этом в понедельник сообщило агентство Укринформ, ссылаясь на данные, полученные в оборонном ведомстве

По данным агентства, министр перешел на режим самоизоляции и работает в дистанционном режиме, его состояние и самочувствие удовлетворительны.

Ранее в понедельник сообщалось, что положительный тест на коронавирус получили президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса президента Андрей Ермак . По данным агентства Украинские новости, лица, контактировавшие с Зеленским и Ермаком, будут пребывать на самоизоляции до получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

По данным на понедельник, украинские медики за сутки выявили 8 687 заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом 469 018 человек, выздоровели 209 143, умерли 8 565.