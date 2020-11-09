Евросоюз объявил о торговых мерах против США 

"ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.

В мае 2018 года ВТО вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования Airbus государствами ЕС, усмотрев в этом ущемление интересов американского концерна Boeing. Организация разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.

В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350 . После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках этого спора, однако США отказались снимать тарифы.

Как сообщили в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15 процентов для самолетов и 25 процентов для других продуктов.