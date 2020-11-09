Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Евросоюз объявил о торговых мерах против США 

РИА Новости 2 часа назад
Евросоюз объявил о торговых мерах против США
Фото: РИА Новости
Евросоюз со вторника намерен ввести пошлины на американские товары, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"ЕС позже сегодня реализует свои права и введет контрмеры, присвоенные нам Всемирной торговой организацией в рамках (спора) по Boeing", — сказал Домбровскис на пресс-конференции.

Еврокомиссия представляет интересы всех стран Евросоюза во Всемирной торговой организации (ВТО) .
В мае 2018 года ВТО вынесла окончательное решение о признании незаконным субсидирования Airbus государствами ЕС, усмотрев в этом ущемление интересов американского концерна Boeing. Организация разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.
В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдает решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках этого спора, однако США отказались снимать тарифы.
Как сообщили в офисе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15 процентов для самолетов и 25 процентов для других продуктов.
«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
Последние новости
Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19 Медики выявили фактор, влияющий на тяжесть течения COVID-19 Меланья Трамп задумалась о разводе после выборов в США Меланья Трамп задумалась о разводе после выборов в США Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена
Комментарии
В мире , Валдис Домбровскис , ВТО , ЕС , Еврокомиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
00:13
Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку в шпагате и попала на видео
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
01:25
Уничтожение армянского «Тора» попало на видео
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
01:41
Опубликовано видео «освобожденного» города Шуши
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
00:34
Женщина без маски устроила скандал в трамвае и попала на видео
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
03:25
Работы по ликвидации разлива бетона в лесу попали на видео
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
01:02
Экипажи военных самолетов отработали воздушную дозаправку и попали на видео
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
00:18
Задержание устроившего бойню в Воронеже солдата попало на видео
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
02:10
Появилось видео с рассказом школьницы о смертельной вечеринке
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
04:05
Москвичи высказали мнение о президентских выборах в США и попали на видео
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
01:14
Уничтожение армянской бронетехники попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение