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Украина становится Киргизией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украина становится Киргизией
Фото: РИА Новости
Бывший соратник экс-президента Петра Порошенко, а сегодня его беспощадный обличитель на безопасном расстоянии, Давид Жвания, на днях произвел очередную, уже будничную, сенсацию. Жвания завил о подготовке государственного переворота, в результате которого должен быть свергнут президент Владимир Зеленский. Роль главного путчиста уготована самому Порошенко. Также в нем, предположительно, должен участвовать нынешний мэр Киева Виталий Кличко, которому заготовлено кресло номинального президента при сильном премьере Порошенко.
Жвания также назвал имена потенциальных предателей в команде Зеленского. Это якобы и спикер парламента Дмитрий Разумков, и люди непосредственно из офиса президента. Интересно, что буквально через два дня после заявлений Жвании в отставку был отправлен первый замглавы офиса Сергей Трофимов. Впрочем, Трофимов отвечал за работу с регионами, и, скорее, поплатился должностью за провальные результаты «Слуги народа» на местных выборах, которые прошли накануне, нежели как вскрытый агент Порошенко.
Судить о том, сколько в словах Жвании правды, а сколько вымысла, сложно. Очевидно одно: президент Зеленский слаб и не вполне контролирует ситуацию даже в ближайшем своем окружении. Местные выборы лишили его и его партию «Слуга народа» широкой поддержки населения. Монопольное большинство одной партии в Верховной раде уже не отвечает реальным политическим раскладам, что делает позиции Зеленского уязвимыми.
Ощутимый дрейф Зеленского в сторону Запада, туда, где уже давно пасется Порошенко и Ко, изрядно подпортил отношения с автором его президентства — олигархом Игорем Коломойским. Последний также может принимать неявное участие в заговоре против своего бывшего протеже. Правда, пока до конца не ясны мотивы Коломойского, для которого Порошенко — куда более опасный союзник, чем молодое и норовистое окружение Зеленского. Возможно, олигарх все еще хочет показать Зеленскому, кто в доме хозяин, но не сносить президента.
Впрочем, далеко не все зависит от украинских олигархических пасьянсов. Стержневым элементом украинской внутренней политики стали выборы в США. Победа Дональда Трампа в большей мере выгодна украинским олигархам: в этом случае местные элиты получат большую свободу действий, освободившись от навязчивой опеки Запада. Украина находится вне фокуса внимания Трампа, она интересна ему только как возможность навредить своему конкуренту — речь о деле компании Burisma, связанной с именем сына Джо Байдена — Хантера.
И посольство США, и разветвленная сеть негосударственных организаций контролируются Демпартией. А значит, в случае победы Трамп быстро забыл бы об Украине, передав заботы о ней на аутсорсинг Великобритании, активность которой на украинском направлении в последние месяцы кратно повысилась.
Победа же Байдена выгодна в первую очередь Порошенко, с которым первый нашел общий язык, когда Байден был в статусе вице-президента в администрации Барака Обамы. Порошенко понятен Байдену больше, чем мечущийся между своими спонсорами внутри страны и неуверенно заискивающий перед Западом Зеленский. В Порошенко Байден видит понятную и контролируемую фигуру, с которой можно решать вопросы, в Зеленском — нет.
Именно по этой причине, с точки зрения Зеленского, ни Трамп, ни Байден никак не влияют на его шансы сохранить власть. С одной стороны, Зеленский позволил подконтрольной ему Генпрокуратуре закрыть «дело Бурисмы». С другой — слишком долго тянул с этим, тем самым доставив много неприятных моментов Джо Байдену. А увольнение экс-премьера Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапки — прямых агентов Запада на ключевых должностях — и вовсе непростительная ошибка с точки зрения американского посольства.
За полтора года президентства Зеленский так и не обзавелся реальным политическим весом, когда формальный админресурс поддерживается сильными назначениями. Зеленскому же не из кого выбирать, кроме как из соратников по комическим шоу и сферы кино. А эти люди в политике ничего собой не представляют.
Умудрившись испортить отношения со своими политическими спонсорами внутри страны — прежде всего, с Игорем Коломойским, Зеленский не обрел устойчивых связей на Западе. Эта ниша давно занята Порошенко, а также бывшим премьером Арсением Яценюком. Последний также может стать выгодоприобретателем заговора, обеспечив тому силовую поддержку при помощи своего партнера — всесильного министра внутренних дел Арсена Авакова. А случайные попутчики вроде «друга всех президентов» Рината Ахметова в критический момент Зеленского тоже не спасут.
На Зеленского уже сейчас многие смотрят как на несостоявшегося президента. Ни о каком втором сроке не может быть и речи. Команда президента сейчас работает в режиме «день простоять да ночь продержаться». Единственное, что удерживает президента в кресле — формальная легитимность. Зеленский, в отличие от того же Порошенко, был избран легитимно, а не в результате госпереворота. Однако прямо сейчас президент собственными руками сводит свою легитимность на нет, пытаясь незаконно разогнать Конституционный суд.
В конце октября судьи признали незаконной электронную систему декларирования, фактически выведя из строя всю антикоррупционную вертикаль Украины, прямо подчиненную Западу. Голосование за поддержанный Зеленским законопроект, который приведет к роспуску суда, даст все основания для импичмента. До очередных президентских выборов, под которые обычно готовят перевороты, еще очень далеко, а повод для импичмента — по-настоящему царский подарок для оппонентов президента.
Очень вероятно, что подтолкнуло Зеленского к столь опрометчивому шагу его собственное окружение. В этом смысле Давид Жвания может вовсе не ошибаться, говоря о предателях в стане президента. Зеленский мог стать жертвой простой двухходовки: сначала провокация с Конституционным судом, затем — поддержанный улицей импичмент президента.
Столь очевидные ошибки можно объяснить только психологическим состоянием Владимира Зеленского. Президент явно не в ладах с реальностью. Пространные посты на официальных страницах президента, где Зеленский спорит со своим старым другом по КВН и киносъемках Сариком Андреасяном (последний обвинил Зеленского в продаже фосфорных бомб Азербайджану, якобы задействованных в конфликте в Нагорном Карабахе), говорит об одиночестве президента. По всему видно, что Зеленский ищет свою уютную нишу, где он может говорить с равными себе людьми, спорить, доказывать, оправдываться. Все это происходит на фоне серьезнейшего кризиса власти в стране, что ставит под вопрос адекватность Зеленского как политика.
Президент просто не успевает за скоростью разворачивающихся вокруг него событий, предпочитая уйти в более понятные ему материи вроде идеологического спора со старым знакомым. Тем временем, прямое нарушение конституции и вероятный госпереворот приведут к «киргизации» Украины, когда даже формальные процедуры утратят смысл и значение. Власть будет брать в свои руки не тот, кто победил на выборах, честных или нечестных, а тот, кто может ее взять. В основе этой власти будет лежать не право, а силовой ресурс, а также одобрение США и Евросоюза. При этом борьба элит в колонии будет сказываться исключительно на внутренней, но не внешней политике страны, которая при прочих равных будет оставаться антироссийской.
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В мире , Сергей Трофимов , Ринат Ахметов , Виталий Кличко , Руслан Рябошапка , Алексей Гончарук , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Давид Жвания , Арсений Яценюк , Арсен Аваков , Дональд Трамп , ЕС , Генпрокуратура РФ , Администрация США , Верховная Рада , Киев
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