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В воинской части в Белоруссии прогремел взрыв 

Lenta.ru 40 минут назад
В воинской части в Белоруссии прогремел взрыв
Фото: Telegram-канал TUT.by
В Барановичах на территории воинской части прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии в понедельник, 9 ноября.
Причиной произошедшего стало несоблюдение техники безопасности. Работник подрядной организации «ЭкоПромОйл» ремонтировал резервуар для хранения топлива в одной из частей Барановичского гарнизона. В ведомстве отметили, что произошла вспышка газовоздушной смеси, но самого возгорания не было.
В итоге мужчину 1980 года рождения госпитализировали с ожогами и легкими травмами. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.
В сентябре 2019 года стало известно, что во время плановых работ на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь в Казахстане, взорвался фрагмент боеприпаса. «В результате десять специально подготовленных саперов — военнослужащих по контракту получили осколочные ранения», — говорилось в сообщении министерства обороны страны.
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В мире , Происшествия , Министерство обороны
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