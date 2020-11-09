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Трамп оставил первое сообщение в соцсетях за два дня 

News.ru 1 час назад
Трамп оставил первое сообщение в соцсетях за два дня
Фото: EPA
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп оставил на своей официальной странице в социальной сети первое сообщение за два дня. Послание экс-лидера США было посвящено результатам работы компании BioNTech из Майнца и американского фармацевтического гиганта Pfizer, которые, исходя из обнародованной информации, успешно провели третью фазу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.
Ранее компании рассказали о работе над препаратом BNT162b2. Они заявили, что третья фаза испытаний вакцины продемонстрировала эффективность более чем на 90% людей, участвующих в медицинском исследовании. Фирмы рассчитывают, что препарат будет готов к концу ноября.

Рынки ценных бумаг серьезно выросли, скоро будет вакцина. Сообщают о 90-процентной эффективности. Такая прекрасная новость! — отреагировал Трамп на своей странице в Twitter.

3 ноября в Штатах прошли выборы президента. Трамп был кандидатом от Республиканской партии. Демократов представлял Джо Байден. Официально победитель выборов ещё не объявлен, однако кресло в Белом доме уже присматривает демократ, который провозгласил себя будущим президентом.
Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп, который точно будет президентом США до 20 января 2021 года, намерен оставшееся время провести не в Белом доме, а на митингах.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Pfizer , Германия , Майнц , США
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