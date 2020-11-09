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В США за сутки выявили больше 100 тысяч случаев коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 47 минут назад
В США за сутки выявили 100 тысяч случаев COVID-19
Фото: Газета.Ru
В США за сутки коронавирусом заразились 105 927 человек, пишет университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее специалисты подтвердили 126 тыс. заражений. Всего в стране заболели 9,9 млн, скончались 237 тыс., выздоровели 3,8 млн человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.
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В мире , США
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