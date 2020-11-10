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Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Украина хочет ввести санкции против Никарагуа
Фото: РИА Новости
Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму, сообщается на сайте украинского МИД.

«Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством», — сказано в заявлении ведомства.

Киев выразил протест в связи с визитом на полуостров посла Никарагуа в России для вручения консульского патента. Такие действия нарушают международное право и несколько резолюций ООН, подчеркивает МИД.
Украина обвинила Никарагуа в «откровенно недружественном шаге», который «способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии» Крыма и Севастополя.
О том, что Киев планирует ввести санкции против Никарагуа, сообщалось ранее 10 ноября.
Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что на полуострове откроется первое с 2014 года почетное консульство иностранного государства — Никарагуа. Это страна признала Крым частью России шесть лет назад.
Крым вошел в состав РФ после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.
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В мире , Украина , Георгий Мурадов , МИД , ООН , Киев , Манагуа , Никарагуа , Республика Крым , США
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