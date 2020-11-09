О том, что нынешняя администрация президента США готовится «затопить» Иран санкциями, сообщило издание Axios. По его данным, работа над этим ведётся во взаимодействии с Израилем и рядом стран Персидского залива, настроенных враждебно по отношению к Исламской Республике. Специально для этого спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс побывал на минувшей неделе в Израиле, где встретился с премьером Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом.

Источники Axios утверждают: на закрытом брифинге несколько дней назад Абрамс уверял, что Белый дом будет объявлять о новых санкциях против Ирана каждую неделю вплоть до 20 января следующего года. Ожидается, что эти односторонние меры могут касаться не только ракетной программы Исламской Республики, но и сферы прав человека.

В администрации Трампа уверены, что «поток санкций» усилит давление на Тегеран и затруднит для Байдена возможное возвращение к ядерному соглашению 2015 года — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Этот вариант развития событий вполне возможен, если брать в расчёт заявления самого Байдена.

Неслучайно его победа вызвала позитивные ожидания в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф на фоне сообщений об уходе администрации Трампа пригласил страны Ближнего Востока к сотрудничеству и диалогу.

Трамп уходит через 70 дней, но мы здесь остаёмся навсегда, — написал шеф иранской дипломатии. — Ставка на посторонних (игроков. — NEWS.ru) в целях обеспечения безопасности никогда не будет хорошей авантюрой. Мы протягиваем руку нашим соседям для диалога для разрешения разногласий. Только вместе мы сможем построить лучшее будущее.

В Тегеране уже подготовили перечень необходимых для администрации Байдена шагов, которые призваны компенсировать иранскому руководству ущерб от одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки и всех мер в рамках политики «максимального давления» Трампа. Как обратил внимание официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на своём брифинге, «разница между Дональдом Трампом и Байденом очевидна, однако Тегеран ждёт реальных действий». Прежде всего в Исламской Республике рассчитывают, что Вашингтон «раскается и прекратит экономическую войну против Ирана». Это, по задумке, откроет путь для деэскалации ситуации и в двусторонних отношениях, и в регионе. Представители иранской исполнительной власти за последний год многократно говорили, что их страна готова к диалогу со странами, включая Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.