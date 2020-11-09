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Страна ЕС готова открыть границу для российских туристов 

Павел Тиунов 25 минут назад
Правительство Финляндии разрабатывает законопроект, согласно которому в страну смогут въезжать представители стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Yle. В списке таких государств находится и Россия.
Журналисты отмечают, что в предстоящие выходные документ должен быть готов. На следующей неделе его передадут на экспертизу специалистам и только потом законопроект отправится на согласование в парламент. В лучшем случае нововведение должно вступить в силу до рождественских каникул, при том, что такой сценарий аналитики называют «оптимистичным». Цель финских властей заключается в том, чтобы обеспечить туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правом посетить страну.
Еще не известно, как финны собираются исключить въезд в страну туристов, инфицированных коронавирусом. Журналисты полагают, что речь будет идти об обязательном тестировании. Если законопроект будет принят, то по новым правилам и российские граждане смогут свободно пересекать российско-финскую границу. В настоящее время граждане России могут попасть в Финляндию только если существует крайняя необходимость.
Российских туристов заперли в бункере
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил за открытые границы России во время второй волны COVID. Он заявил, что ограничения во въезде и выезде из страны во время пандемии не играет ключевую роль в распространении коронавирусной инфекции.
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В мире , Видео , Дмитрий Медведев , ЕС , Совет безопасности РФ , Интерфакс
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