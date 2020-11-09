Правительство Финляндии разрабатывает законопроект, согласно которому в страну смогут въезжать представители стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Yle. В списке таких государств находится и Россия.
Журналисты отмечают, что в предстоящие выходные документ должен быть готов. На следующей неделе его передадут на экспертизу специалистам и только потом законопроект отправится на согласование в парламент. В лучшем случае нововведение должно вступить в силу до рождественских каникул, при том, что такой сценарий аналитики называют «оптимистичным». Цель финских властей заключается в том, чтобы обеспечить туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правом посетить страну.
Еще не известно, как финны собираются исключить въезд в страну туристов, инфицированных коронавирусом. Журналисты полагают, что речь будет идти об обязательном тестировании. Если законопроект будет принят, то по новым правилам и российские граждане смогут свободно пересекать российско-финскую границу. В настоящее время граждане России могут попасть в Финляндию только если существует крайняя необходимость.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил за открытые границы России во время второй волны COVID. Он заявил, что ограничения во въезде и выезде из страны во время пандемии не играет ключевую роль в распространении коронавирусной инфекции.