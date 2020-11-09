Правительство Финляндии разрабатывает законопроект, согласно которому в страну смогут въезжать представители стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Yle. В списке таких государств находится и Россия

Журналисты отмечают, что в предстоящие выходные документ должен быть готов. На следующей неделе его передадут на экспертизу специалистам и только потом законопроект отправится на согласование в парламент. В лучшем случае нововведение должно вступить в силу до рождественских каникул, при том, что такой сценарий аналитики называют «оптимистичным». Цель финских властей заключается в том, чтобы обеспечить туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой правом посетить страну.

Еще не известно, как финны собираются исключить въезд в страну туристов, инфицированных коронавирусом. Журналисты полагают, что речь будет идти об обязательном тестировании. Если законопроект будет принят, то по новым правилам и российские граждане смогут свободно пересекать российско-финскую границу. В настоящее время граждане России могут попасть в Финляндию только если существует крайняя необходимость.