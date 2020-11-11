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Байден заявил, что хочет поговорить с Трампом 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Кандидат от демократов на выборах главы государства в США Джо Байден заявил, что хочет поговорить с действующим американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает ABC.
Журналисты спросили у Байдена, что бы он сказал Трампу, который отказался признать итоги выборов.

"Господин президент, я ожидаю разговора с вами", — ответил на это Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС , Эстония
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