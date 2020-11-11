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Журналисты спросили у Байдена, что бы он сказал Трампу, который отказался признать итоги выборов.

"Господин президент, я ожидаю разговора с вами", — ответил на это Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.