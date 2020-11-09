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Российский беспилотник рухнул на территории Сирии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Российский беспилотник рухнул в Сирии
Фото: ТАСС
Российский разведывательный беспилотник «Орлан-10» упал на западе сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
По данным канала, пока нет данных, был ли сбит «Орлан-10» или упал сам «на подконтрольной боевикам территории».
При этом «Военный обозреватель» привел снимки аппарата, лежащего на земле.
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Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Украина совместно с турецкими экспертами с большой долей вероятности займется производством беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, более известных как «убийцы» российских зенитных комплексов «Панцирь».
По словам посла Турции в Киеве, в перспективе возможно производство дронов на территории Украины. Он также предположил, что сотрудничество стран в сфере оборонной промышленности может стать «новым символом» турецко-украинского взаимодействия.
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