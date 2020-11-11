Помпео: Байден еще не президент

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с журналистами напомнил мировым лидерам, что Джо Байден всё ещё официально не назван победителем на выборах президента страны, а подсчёт голосов продолжается, потому им не стоит спешить с поздравительными звонками.
«Не забывайте, что у нас единовременно только один президент, один госсекретарь, одна группа сотрудников, занимающихся национальной безопасностью", — приводит его слова ТАСС.
Ранее американский сайт RealClearPolitics по-своему посчитал голосовавших на выборах президента США. Так, у кандидата в лидеры страны Джо Байдена отняли 20 голосов выборщиков, что автоматически «лишило его победы».