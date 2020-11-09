Белый дом опровергает подготовку митингов

Американские СМИ пишут о намерении Дональда Трампа , уступающего по данным на текущий момент кандидату от демократов Джо Байдену в предвыборной гонке, устроить массовые собрания своих сторонников. В штабе действующего президента эту информацию опровергают, однако Трамп действительно заявляет о "краже" голосов в ряде ключевых штатов.

Штаб президента США Дональда Трампа якобы намерен создавать команды для пересчета голосов в Джорджии, Аризоне и Пенсильвании — штатах, результаты выборов в которых могут изменить соотношение голосов, пишет со ссылкой на советников Трампа портал Axios. При этом советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал эти слова ложью.

По информации издания, планируются также массовые митинги в свете судебных тяжб — их штаб Трампа соберет в связи с возможными нарушениями на голосовании. Среди обоснований Трампа — сведения о поданных голосах людей, умерших за несколько лет до выборов. Это сообщение в Белом доме также опровергают.

Казахстана, Аргентины и Венесуэлы. 7 ноября ведущие американские СМИ, среди которых Associated Press, CNN, NBC и Fox News, сообщили о победе Джо Байдена на выборах. Многие мировые лидеры поздравили американского президента — среди них главы стран ЕС , премьер Канады , президенты Украины

В то же время ряд политиков итоги не признал — к примеру, президент Мексики . Трамп считает победителем себя — причем «с мощным отрывом», и намерен добиваться пересмотра итогов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не планирует уступать кандидату от демократов Джо Байдену на текущих выборах главы государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на «близкие к президенту источники».

По их словам, Трамп признал, что подсчет голосов может завершиться не в его пользу. При этом он уверен, что длительные судебные разбирательства и риторика о фальсификации выборов могут посеять достаточно сомнений, чтобы позволить ему отказаться от признания результатов выборов.

«Он в боевом режиме. Он думает, что сражаться в его интересах», — заявил один из собеседников телеканала.

Национальный комитет Республиканской партии США собирает средства на финансирование судебных исков, поданных президентом Трампом. Реcпубликанцы планируют привлечь как минимум $60 млн, указано в сообщении Reuters.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник [3 ноября], в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал в Twitter Трамп.

Схожие ситуации, по его мнению и мнению многих сторонников действующего президента, сложились и в ряде прочих ключевых штатов. Сейчас, по данным The Wall Street Journal, у Байдена 290 голосов выборщиков, у Трампа — 214. При этом за Байдена насчитали 75,4 млн голосов избирателей, за Трампа — 70,9 млн В ряде штатов подсчет не закончен до сих пор.

По данным Fox News, Трамп готов признать свое поражение на выборах главы государства при условии, что начатые его штабом юридические процессы по оспариванию результатов голосования закончатся безуспешно. Он также заявил, что его команда располагает доказательствами мошенничества при проведении выборов.

«Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения о нарушениях. Мы получаем письменные показания о мошенничестве на выборах», — говорится в сообщении.

8 ноября Трамп уехал играть в гольф в свой клуб в Вирджинии. Он прибыл туда после «победной» речи Байдена — там же и узнал о публикациях СМИ, которые уже присвоили демократу лидерство в выборах. При въезде в гольф-клуб Дональда Трампа встретили нескольких протестующих с плакатами. На них его сравнивали с персонажем «Алисы в стране чудес» Шалтаем-Болтаем и «раздавленным апельсином».

На следующий день представители предвыборного штаба демократа Джозефа Байдена направили запрос в надзорное управление американской администрации о признании его избранным президентом США.

В документе указано, что «победа Джо Байдена на выборах получила независимое подтверждение» и демократы рассчитывают на «безотлагательное признание Джо Байдена и Камалы Харрис избранными президентом и вице-президентом».

Газета Politico привела ответ директора управления Эмили Мерфи. Чиновник заявила, что Байден все еще не признан избранным президентом и с официальным ответом управления придется повременить.