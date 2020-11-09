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Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку после заявлений о выборах в США 

RT на русском и ещё 1 32 минуты назад
Глава МВД Эстонии Март Хельме решил уйти в отставку после своих заявлений о президентских выборах в США.
Как сообщает ТАСС, об этом министр сам заявил на пресс-конференции.

«Вчера вечером, глядя на клевету и ложь (звучавшую от других эстонских политиков), я решил уйти в отставку. Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ», — заявил он.

8 ноября Хельме в эфире радиостанции назвал кандидата на пост президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера «коррумпированными типами».
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Позднее президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Эстонии Юри Ратас подвергли критике данное заявление главы МВД страны, а также схожие слова главы эстонского Минфина Мартина Хельме, который посчитал выборы в США сфальсифицированными.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Керсти Кальюлайд , МВД , Минфин , США , Эстония
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