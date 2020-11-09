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Черный январь: США предрекли кризис из-за COVID-19

Газета.Ru
1 час назад
В случае победы на выборах в США Джо Байден сразу после инаугурации может столкнуться с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, считают эксперты в сфере здравоохранения. К январю специалисты ожидают резкий рост количества выявленных случаев коронавируса. Сам же Байден заявил, что борьба с распространением заболевания станет приоритетом его администрации.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в случае инаугурации в январе столкнется с жестким кризисом из-за коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на мнение экспертов в сфере здравоохранения.
«Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения», — заявил экс-глава Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.
В свою очередь, вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен полагает, что американцы ощущали «постоянное манипулирование из-за СOVID-19» в последние несколько месяцев. Она добавила, что для того, чтобы убедить граждан в честности властей, «потребуются огромные усилия».
Сам Байден отмечал, что борьба с COVID-19 станет приоритетом для его администрации. Две существенные проблемы, которые ждут его, — это рост числа зараженных и не доверяющие советам медиков американцы.
Байден также говорил, что в случае избрания он введет масочный режим на территории всех США. В сентябре кандидат от демократов заявил, что Трамп не смог сохранить хладнокровие в разгар пандемии COVID-19 и не принял необходимых мер по борьбе с ней, поэтому Америка пострадала серьезнее, чем любая другая страна.
«Всю свою жизнь Дональд Трамп бежал от проблем, с которыми сталкивался. В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, < > он запаниковал, а Америка поплатилась», — сказал демократ.
Он добавил, что президент хотел скрыть от американцев возможные последствия пандемии, поскольку «был напуган паникой на финансовых рынках, что снизило бы шансы [Трампа] на переизбрание». В ответ Трамп отметил, что Байден не должен критиковать его действия во время пандемии COVID-19. По словам главы Белого дома, Байден, находясь на посту вице-президента, справлялся с пандемией свиного гриппа гораздо хуже, чем он с коронавирусом.
Беседовавшая с ним журналистка CNN напомнила, что ранее на церемонии по случаю дня поминовения Трамп появился без маски, а Байден был и в маске, и солнцезащитных очках. При этом вскоре в своем Twitter-аккаунте президент США опубликовал фотографию демократа в маске — по мнению сотрудницы телеканала, таким образом Трамп хотел «принизить» Байдена и показать «слабость своего оппонента».
Стоит отметить, что привлекшая внимание CNN запись Трампа не была оригинальным постом — президент ретвитнул запись политического аналитика Fox News Брита Хьюма. Тот сопроводил снимок Байдена подписью: «Это могло бы объяснить, почему Трамп не любит носить маску на публике».
При этом появление Байдена на публике стало первым за долгое время, более месяца до этого он провел в своем доме, в то время как Трамп сравнительно активно встречался со своими сторонниками и разъезжал по стране.
Ранее президент США заявил, что надел медицинскую маску впервые с начала пандемии коронавируса. Это произошло в ходе визита на автомобильный завод Ford в штате Мичиган.
Трамп продемонстрировал журналистам тканевую маску, однако надевать ее не стал. «Я не хотел доставлять прессе такое удовольствие и показываться в ней», — сказал американский лидер, отметив, что маска «выглядит мило».
Еще в начале апреля Дональд Трамп заявил, что ношение маски — добровольное дело каждого гражданина США. При этом американские власти рекомендуют населению носить средства индивидуальной защиты, чтобы бороться с распространением коронавируса.
Сейчас в США зафиксировано почти 10 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончались от COVID-19 более 237 тыс. американцев.
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