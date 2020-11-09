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Замбия планирует закупить российскую вакцину «Спутник V» 

РИА Новости 1 час назад
Замбия планирует закупить вакцину «Спутник V»
Фото: Sputnik
Замбия с нетерпением ждет появления на рынке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и ведет переговоры, чтобы приобрести ее, сообщил РИА Новости посол африканской страны в России Шадрек Лувита.

"Правительство России уже обменялось корреспонденцией с властями Замбии относительно разворачивания вакцины. Мы очень внимательно следим за процессом появления вакцины "Спутник V" на рынке, чтобы получить к ней доступ", — сказал посол.

Он отметил, что главы минздравов РФ и Замбии поддерживают связь по данной теме.
Дипломат посетовал на трудности с планированием официальных зарубежных визитов в условиях пандемии. По его словам, появление вакцины поможет преодолеть этот застой.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Правительство РФ , РИА Новости , Замбия
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