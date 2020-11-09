Эрдоган сделал предложение Путину по Карабаху 

По данным источника в дипломатических кругах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии стратегически важной точки в Нагорном Карабахе — города Шуши. В Армении заявили о продолжении боев за город.
Источник телеканала CNN Turk отмечает, что в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран, которые прошли 7 ноября, Эрдоган озвучил предложение создать рабочую группу по решению конфликта в Нагорном Карабахе.
Ожидается, что работа может начаться в ближайшие дни, а Азербайджан «после победы в Шуше» остановит свое продвижение.
Телеканал также утверждает, что президент России приветствовал предложение турецкого лидера, и переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне Минской группы ОБСЕ, пишет РИА Новости.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван готов вести переговоры с Баку, если Турция исключит свое дальнейшее участие в конфликте. При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара окажет любую необходимую поддержку Баку, если Азербайджан будет в этом нуждаться.