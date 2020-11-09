Эрдоган сделал предложение Путину по Карабаху 

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Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии стратегически важной точки в Нагорном Карабахе — города Шуши. В Армении заявили о продолжении боев за город.

Источник телеканала CNN Turk отмечает, что в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран, которые прошли 7 ноября, Эрдоган озвучил предложение создать рабочую группу по решению конфликта в Нагорном Карабахе.

Ожидается, что работа может начаться в ближайшие дни, а Азербайджан «после победы в Шуше» остановит свое продвижение.

Телеканал также утверждает, что президент России приветствовал предложение турецкого лидера, и переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне Минской группы ОБСЕ, пишет РИА Новости.