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Эрдоган сделал предложение Путину по Карабаху 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
По данным источника в дипломатических кругах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии стратегически важной точки в Нагорном Карабахе — города Шуши. В Армении заявили о продолжении боев за город.
Армения отреагировала на "победу" Алиева в Карабахе
Источник телеканала CNN Turk отмечает, что в ходе телефонных переговоров лидеров двух стран, которые прошли 7 ноября, Эрдоган озвучил предложение создать рабочую группу по решению конфликта в Нагорном Карабахе.
Ожидается, что работа может начаться в ближайшие дни, а Азербайджан «после победы в Шуше» остановит свое продвижение.
Телеканал также утверждает, что президент России приветствовал предложение турецкого лидера, и переговоры по карабахскому кризису могут перейти в двусторонний формат, который будет действовать вне Минской группы ОБСЕ, пишет РИА Новости.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван готов вести переговоры с Баку, если Турция исключит свое дальнейшее участие в конфликте. При этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара окажет любую необходимую поддержку Баку, если Азербайджан будет в этом нуждаться.
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В мире , Видео , Политика , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , CNN , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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