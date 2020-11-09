Взятие Шуши Азербайджаном назвали фейком 

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября объявил о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. В Армении заявили о продолжении боев, а Telegram-канал WarGonzo утверждает , что пока азербайджанцам удавалось только на время зайти на окраины города.

Алиев «с гордостью» объявил о взятии Шуши и подчеркнул, что у конфликта в Карабахе есть «военные решения».

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров», — заявил он.

По его словам, если руководство Армении не выполнит требования Баку, азербайджанские военные «пойдут до конца».

Минобороны Армении заявили , что бои продолжаются, и призвали «ждать и верить армии».

«ВС Азербайджана атакуют и идут на прорыв. Бойцы Армии Обороны отбивают эти атаки в ежеминутном (без преувеличения) режиме. Всё по-честному», — написал автор WarGonzo Семен Пегов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он подчеркнул, что азербайджанские военные заходили на окраины города, но затем отступали. По словам Пегова, взять город под контроль и вывесить азербайджанский флаг пока не удалось.

«Все эти фото/видео были фейками, что признавали сами азербайджанские телеграм-каналы», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан первым обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Позже власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне. Обе стороны конфликта сообщают о гибели военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.