Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эрдоган направил Трампу послание с благодарностью 

ИА Regnum и ещё 12 9 ноября 2020
Эрдоган направил Трампу послание с благодарностью
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 ноября направил послание президенту США Дональду Трампу в связи с результатами недавних президентских выборов. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Спасибо за Ваш искренний и бесценный вклад в развитие отношений между Турцией и США и за то, что вывели наше сотрудничество на новый уровень на основе наших общих интересов и ценностей», — подчеркнул Эрдоган в своем послании.

Напомним, кандидат от Демократической партии США Джо Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Однако действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
ИА Regnum: последние новости
Президент Турции поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США Президент Турции поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США Мишустин и Лукашенко провели переговоры по COVID-19 и экономике Мишустин и Лукашенко провели переговоры по COVID-19 и экономике Венгрия и Польша пригрозили наложить вето на бюджет ЕС Венгрия и Польша пригрозили наложить вето на бюджет ЕС
В мире , Реджеп Эрдоган , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Бразилия , Мексика , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение