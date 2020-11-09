Трамп готов развязать войну 

Даже если Дональд Трамп сможет оспорить результаты голосования в нескольких штатах, ему все равно не дастся усидеть в президентском кресле, сообщает газета «Взгляд». Обозреватель Дмитрий Бавырин уверен, что дальнейшее президентство Трампа уже не выгодно республиканцам, интересы которых он представляет.

«Трампа предадут свои же», — заявил автор статьи.

По его словам, интересы Трампа давно разошлись с интересами представителей республиканской партии. Кроме того, в последнее время в стране установился политический кризис и обострилась борьба между либералами и консерваторами. Трамп со своей стороны, пытаясь оспорить результаты выборов, только «усугубляет» этот «разрыв» и в результате дискредитирует США «как государство» и всю политическую систему в стране.

«Мирный выход из политического кризиса всегда подразумевает компромисс между сторонами конфликта. Но нет такого компромисса, по которому Трамп остался бы президентом», — говорится в статье.

Выйти из потрясения с минимальными потерями без договоренностей с демократами не удастся, уверен Бавырин. При этом, по его мнению, республиканцам не обойтись без «жертвы» в виде Трампа. Только таким образом можно попытаться «нормализовать» ситуацию в стране: в частности, навести порядок с избирательным законодательством.

Однако спутать планы республиканцев может сам Трамп благодаря своему упорству и природной неспособности принимать поражения, резюмирует автор.