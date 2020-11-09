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Трамп готов развязать войну 

Павел Тиунов 1 час назад
Даже если Дональд Трамп сможет оспорить результаты голосования в нескольких штатах, ему все равно не дастся усидеть в президентском кресле, сообщает газета «Взгляд». Обозреватель Дмитрий Бавырин уверен, что дальнейшее президентство Трампа уже не выгодно республиканцам, интересы которых он представляет.

«Трампа предадут свои же», — заявил автор статьи.

По его словам, интересы Трампа давно разошлись с интересами представителей республиканской партии. Кроме того, в последнее время в стране установился политический кризис и обострилась борьба между либералами и консерваторами. Трамп со своей стороны, пытаясь оспорить результаты выборов, только «усугубляет» этот «разрыв» и в результате дискредитирует США «как государство» и всю политическую систему в стране.
Раскрыт план побега Трампа после поражения на выборах

«Мирный выход из политического кризиса всегда подразумевает компромисс между сторонами конфликта. Но нет такого компромисса, по которому Трамп остался бы президентом», — говорится в статье.

Выйти из потрясения с минимальными потерями без договоренностей с демократами не удастся, уверен Бавырин. При этом, по его мнению, республиканцам не обойтись без «жертвы» в виде Трампа. Только таким образом можно попытаться «нормализовать» ситуацию в стране: в частности, навести порядок с избирательным законодательством.
Однако спутать планы республиканцев может сам Трамп благодаря своему упорству и природной неспособности принимать поражения, резюмирует автор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Михаил Делягин заявил, что после оглашения результатов президентских выборов США окажется на грани гражданской войны.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Михаил Делягин , Деловая газета "Взгляд"
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