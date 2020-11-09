Демонстранты в Грузии требуют новых выборов в парламент, потому что считают прошедшие выборы сфальсифицированными. Сторонники оппозиции требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвании, которую считают причастной к фальсификациям итогов голосования. Участники акции и оппозиционные лидеры разбили палатки у входа в законодательный орган и символически повесили замки на входные ворота парламента. Они грозятся пикетировать парламент и не дать возможность депутатам правящей партии войти в здание парламента. Вечером 18 ноября спецназ разогнал акцию протеста у парламента Грузии в Тбилиси. В ходе спецоперации полиция применила водометы, 18 человек были задержаны.
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
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