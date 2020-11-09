Возвращение Крыма на Украине сочли «легкой» задачей

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что вернуть Крым в состав Украины проще, чем Донбасс, поскольку там не было боевых действий. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на местные СМИ.

"Меньше крови пролито", — сказал Резников по поводу Крыма.

Он также добавил, что в современном мире ведутся не классические, а гибридные войны, поэтому и бороться нужно в соответствующих условиях. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.