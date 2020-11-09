Лапландия планирует спасти Рождество от Covid 

Санта-Клаус будет уверенно сидеть за прозрачным пластиковым щитом, а эльфы будут держать безопасную социальную дистанцию, не забывая носить хирургические маски, замечает CNN.

С приближением отпускного сезона туроператоры Лапландии считают, что это лучший способ спасти Рождество и спастись самим после жестокого года, когда количество туристов резко упало с рекордных максимумов в 2019 году.

Им помогут новые правила карантина в Финляндии, которые должны вступить в силу 23 ноября, несмотря на вторую волну коронавируса в Европе. Новые ограничения позволят 72-часовые посещения страны без необходимости карантина.

Туристам из стран ЕС и 26 стран Шенгенской зоны Европы будет разрешено прибыть при условии, что они пройдут тест на Covid за 72 часа до вылета и получат доказательства отрицательного результата. При более длительном пребывании потребуется самоизоляция и повторный тест. Однако правила могут быть еще изменены.

«Рождество точно не отменяется, — сказала Санна Кярккяйнен, генеральный директор Visit Rovaniemi, официального дома Санта-Клауса, расположенного за полярным кругом в финской Лапландии.

«Этот год будет отличаться от предыдущих, но я уверена, что путешественники, которые в конечном итоге приедут сюда, получат огромное удовольствие».

Несмотря на краткие сроки пребывания, операторы поменяли расписание, втиснув в программу поездку на санях, езду на собачьих упряжках и, предоставляя возможность увидеть северное сияние, прежде чем возвращаться в аэропорт.