"Первым делом Байден отменит эти санкции, которые затрагивают большинство ответных мер Ирана на пандемию COVID-19, и запрет на поездки. Более того, он хочет расширить соглашение, включив в него вопросы иранской ракетной программы и региональной деятельности. Иран будет противиться, но, возможно, в его интересах заключить сделки по большему количеству вопросов для взаимной выгоды. Например, он может согласиться на обсуждение ракет при условии, что они будут включать или затрагивать другие региональные ракетные державы (Израиль, Саудовскую Аравию, Египет)", — считает эксперт.